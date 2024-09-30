Саудовская Аравия будет участвовать в саммите БРИКС в Казани

Саудовская Аравия планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

«Саудовская Аравия участвует практически во всех форматах работы БРИКС. Более того, Эр-Рияд будет представлен на саммите объединения, который пройдет в Казани в октябре», — рассказал источник изданию.

На каком уровне Саудовская Аравия примет участие в саммите, не уточняется.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия отправила приглашение на встречу глав государств наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману.

Страна вошла в состав БРИКС 1 января 2024 года. Вместе с Саудовской Аравией к объединению присоединились Египет, Иран и ОАЭ.

Диана Соловьёва