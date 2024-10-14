Госэкспертиза разрешила застроить жильем рынок «Новомосковский» в Екатеринбурге

Государственная историко-культурная экспертиза разрешила застроить рынок «Новомосковский» по ул. Металлургов,70 в Екатеринбурге. На его месте появятся жилые комплексы «ВИЗ-1» и «ВИЗ-2», следует из документа, опубликованного на сайте управления госохраны региона. Заказчиком экспертизы стал девелопер «Олипс».

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«Эксперт считает возможным проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ и иных работ на земельных участках под объект ЖК "ВИЗ-1" и "ВИЗ-2"»,— говорится в акте госэкспертизы.

Согласно документации, площадь рынка — 5,18 га. На его территории выстроено пять рядов одноэтажных павильонов и один ряд навесов.

Кроме того, застроить жильем планируют два участка рядом с рынком общей площадью 2,18 га. «Представляет территорию, частично огороженную стальным и железобетонным ограждением, — дневная поверхность спланирована тяжелой техникой»,— говорится в госэкспертизе.

Напомним, ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Екатеринбурге начались общественные обсуждения по проекту нового микрорайона Южный. Микрорайон площадью 44,42 га появится в границах улиц Кубанская – Славная.

Виталий Красиков