На общественные обсуждения вынесли проект микрорайона Южный в Екатеринбурге

В Екатеринбурге начались общественные обсуждения по проекту нового микрорайона Южный, говорится на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным близкого к администрации Telegram-канала «Екатеринбург. Главное», микрорайон площадью 44,42 га появится в границах улиц Кубанская – Славная. Строительство пройдет в три этапа: на первом до 2028 года пройдет индивидуальное строительство и организация внутриквартальных проездов; на втором до 2033 года — возведение жилых высоток (общая площадь жилых помещений — 51,5 тыс. кв. м), ледовой арены и автостоянок; на третьем до 2038 года — строительство еще 56,6 тыс. кв. м. жилья, детского сада на 225 мест.

Общественные обсуждения проводятся с 1 по 29 октябля. Прием предложений и замечаний начался с 8 октября.

Напомним, ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Екатеринбурге планируют застроить квартал возле ТЦ «Мега». В нем планируют построить среднеэтажные и многоэтажные жилые дома, коммунальные сети, учреждения спорта и здравоохранения, парковки.

Виталий Красиков