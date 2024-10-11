В Екатеринбурге презентовали новую пятитысячную купюру

В Екатеринбурге состоялась презентация новой пятитысячной купюры, на которой изображены виды уральской столицы. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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«У людей по всей России будет возможность наблюдать достопримечательности Екатеринбурга, Свердловской области. Думаю, что это в какой-то степени продвинет и деловую, и туристическую активность в нашем регионе. Людям захочется лично приехать и на эти объекты посмотреть»,— отметил заместитель губернатора Дмитрий Ионин.

В октябре прошлого года Банк России представил обновленную банкноту номиналом 5 тыс. руб., на которой изображены такие достопримечательности Екатеринбурга и Уральского Федерального округа, как стела «Европа — Азия», дом Севастьянова, памятники конструктивизма. Помимо пятитысячной купюры, Центробанк представил новую купюру номиналом 1 тыс. руб., посвященную Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

После анонса новой купюры на Урале мошенники начали предлагать «срочный обмен» старых банкнот номиналом 5 тыс. руб. на новые, иначе старые «сгорят». По словам господина Ионина, также фиксируются случаи звонков пожилым людям с предложением заменить старые купюры на новые. Злоумышленники предлагают установить специальное мобильное приложение, в котором якобы можно проверить поддельные купюры.

В ноябре текущего года стало известно, что массовый выпуск в оборот новой пятитысячной купюры временно не планируется. Это было связано с тем, что из-за санкционных ограничений возникли трудности с обслуживанием валидаторов.

В июне 2024 года глава уральского ГУ Банка России Марина Мясникова на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым представила ему новую пятитысячную купюру.

Полина Хабарова