На севере Свердловской области дорожная обстановка осложнена из-за снега

В северной части Свердловской области дорожная обстановка осложнена из-за обильного выпадения мокрого снега, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Трудности наблюдаются на трассе Екатеринбург — Серов, в том числе в районе Нижнего Тагила, Верхней Салды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

На дорогу выведены дополнительные экипажи ДПС в целях осуществления контроля за дорожной ситуацией. В Госавтоинспекции призвали водителей поменять шины на зимние и ездить в таких условиях на пониженной скорости, исключить опасные маневры и резкие торможения, а автомобилистов с малым водительским стажем — отказаться от поездок в ближайшие несколько дней в этом направлении.

Напомним, 10 октября на территории области местами ожидаются сильный снег, метель и ветер с порывами до 17 м/с. В пятницу, 11 октября, ночная температура воздуха составит -4°, ожидается снег, днем потеплеет до 0°, ветер подует со скоростью 6 м/с.

Ирина Пичурина