Свердловчан призвали воздержаться от поездок на машинах без зимней резины

На территории Свердловской области в четверг, 10 октября, местами ожидаются сильный снег, метель и ветер с порывами до 17 м/с. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, водителям следует воздержаться от поездок на транспорте без зимней резины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Следует воздержаться от поездок на личном автотранспорте, а в случае, если автомобиль не оснащен зимней резиной – исключить их»,— сказано в сообщении.

По данным Уральского гидрометцентра, ночью в четверг, 10 октября, в Екатеринбурге будет 0°. Днем воздух прогреется до +2°, ожидаются осадки. Ветер 6-7 м/с. В пятницу, 11 октября, ночная температура воздуха составит -4°, ожидается снег, днем потеплеет до 0°. Ветер подует со скоростью 6 м/с.

Полина Хабарова