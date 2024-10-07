Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд арестовал обвиняемых в поджоге квартиры волонтера в Нижнем Тагиле

Ленинский районный суд Нижнего Тагила арестовал до 1 декабря двух человек, обвиняемых в поджоге квартиры 78-летней пенсионерки-волонтера, сообщили в пресс-службе регионального СКР. Ведомство предъявило обвинения по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в ночь на 1 октября обвиняемые подожгли дверь в квартире на ул. Красноармейская. В результате пожара пенсионерка, которая собирала гуманитарную помощь для участников специальной военной операции (СВО), получила ожоги и была госпитализирована в больницу.

Напомним, в полиции сообщили, что обвиняемые совершили поджог не из-за ее помощи участникам СВО, а из-за «личных неприязненных отношений» с родственником пенсионерки. Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по этому делу.

Виталий Красиков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...