Суд арестовал обвиняемых в поджоге квартиры волонтера в Нижнем Тагиле

Ленинский районный суд Нижнего Тагила арестовал до 1 декабря двух человек, обвиняемых в поджоге квартиры 78-летней пенсионерки-волонтера, сообщили в пресс-службе регионального СКР. Ведомство предъявило обвинения по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в ночь на 1 октября обвиняемые подожгли дверь в квартире на ул. Красноармейская. В результате пожара пенсионерка, которая собирала гуманитарную помощь для участников специальной военной операции (СВО), получила ожоги и была госпитализирована в больницу.

Напомним, в полиции сообщили, что обвиняемые совершили поджог не из-за ее помощи участникам СВО, а из-за «личных неприязненных отношений» с родственником пенсионерки. Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по этому делу.

Виталий Красиков