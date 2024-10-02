Бастрыкин потребовал доклад по делу о поджоге квартиры волонтера в Нижнем Тагиле

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о поджоге квартиры 78-летнего волонтера в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Неизвестные попытались убить 78-летнюю бабушку-волонтера, которая собирает гуманитарную помощь. Неизвестные подожгли ночью дверь ее квартиры»,— рассказали в СКР. Пострадавшая получила ожоги, на данный момент она госпитализирована.

По данным telegram-канала Baza, пострадавшая является волонтером фонда «Золотые руки ангела». «По словам родных, почти все свободное время женщина тратит на поддержку бойцов СВО»,— рассказали в канале.

Доклад Александру Бастрыкину должен представить и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константин Мирошниченко.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин потребовал доложить о причинах принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста из Свердловской области. К главе ведомства обратились жители урочища Попов Лог из Екатеринбурга о несогласии с привлечением к уголовной ответственности сотрудника СМИ.

Виталий Красиков