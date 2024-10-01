В Нижнем Тагиле из пожара спасли 78-летнюю жительницу дома

В Нижнем Тагиле в ночь на 1 октября произошел пожар в пятиэтажном доме на ул. Красноармейской, 57, сообщили в пресс-службе городского госпожнадзора. Из пожара удалось спасти четырех человек, еще 11 эвакуировались самостоятельно.

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Сообщение о возгорании поступило в 4:30 утра. К месту направили 3 единицы техники и 8 человек личного состава. Прибыв на место, бригада установила, что загорелась квартира на первом этаже. Было повреждено имущество на площади 4 кв. м.

Пенсионерку 1946 года рождения сотрудники МЧС эвакуировали через окно с помощью лестницы, ее доставили в Демидовскую ЦГБ в состоянии средней тяжести с отравлением угарным газом и ожогом руки I степени. До приезда пожарных из поезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, в том числе трое детей, сотрудники МЧС спасли четырех жильцов дома, в том числе и пострадавшую. По факту возгорания возбуждена проверка, в ходе которой установят причины возникновения пожара.

Ранее в Верхнем Тагиле в пожаре погибли два человека. Предварительно установлено, что возгорание было спровоцировано неаккуратным обращением с огнем, один из погибших был хозяином дома, второй находился у него в гостях.

Анна Капустина