В Нижнем Тагиле задержали поджигателей квартиры пенсионерки, помогающей СВО

В Нижнем Тагиле задержаны двое поджигателей квартиры 78-летней пенсионерки-волонтера, которая собирает гуманитарную помощь для участников специальной военной операции (СВО) России на Украине, сообщили в СУ СКР по Свердловской области. В результате пожара женщина получила ожоги и была госпитализирована в больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Свердловской области Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила СКР начал расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). В результате следственных действий и оперативных мероприятий были задержаны двое жителей Нижнего Тагила 18 и 19 лет.

«Старшего задержали в Екатеринбурге, где он в настоящее время проживает в съемной квартире, его соучастник — житель Дзержинского района Нижнего Тагила. Собранные материалы по данному факту для дальнейшего расследования направлены в региональный СК»,— отметил начальник пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.

Полковник Горелых опроверг информацию, что нападавшие отомстили пенсионерке за помощь участникам СВО. «Подозреваемые совершили данное преступление на почве личных неприязненных отношений с родственником потерпевшей. Они со слезами на глазах утверждают, что якобы не знали, что в жилище, которое они пытались сжечь, проживает бабушка, оказывающая помощь бойцам СВО. Насколько их показания соответствуют действительности, покажет начавшееся расследование»,— отметил полковник Горелых.

По данным ведомства, задержанные помещены под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору доказательств. «Проведен осмотр места происшествия, признана и допрошена в качестве потерпевшей пострадавшая пенсионерка, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении обоих фигурантов меры пресечения. Причины и обстоятельства совершенного преступления выясняются в ходе следственных действий»,— добавили в СКР.

Василий Алексеев