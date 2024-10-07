Полпред Артем Жога провел первое совещание с главными федеральными инспекторами

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога провел первое оперативное совещание с главными федеральными инспекторами по теме вхождения регионов в отопительный сезон, сообщили в пресс-службе полпредства. Господин Жога отметил, что отопление полностью подключено в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округа.

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Он добавил, что жилой фонд в Свердловской области подключен к теплу на 99,8%, объекты социальной сферы — на 99,7%. Артем Жога отметил, что отопление в Челябинской области запущено более чем на 90% жилых и социальных объектов, в «активной фазе» подключения тепла находится Курганская область.

«Работа по подключению жилья и объектов социальной сферы идет в соответствии с графиками, рисков с запуском тепла в регионах нет. Вместе с тем жалобы на отсутствие отопления от жителей поступают достаточно часто, поэтому на этом вопросе нужно заострить особое внимание»,— подчеркнул полпред.

Господин Жога поручил главным федеральным инспекторам совместно с МЧС проработать вопросы системных проверок используемого отопительного и электрооборудования в частных домах и провести с их жителями профилактические беседы.

Напомним, президент Владимир Путин назначил Артема Жога полпредом в УрФО 2 октября. Первый вице-спикер Совета федерации Владимир Якушев представил господина Жогу шести уральским губернатором 4 октября. Экс-полпред не исключил возникновение сложностей в работе своего преемника, однако заверил, что его опыт «вполне позволяет ему возглавить полпредство». Артем Жога заявил о готовности «найти общий язык» с главами регионов и планах посетить все субъекты УрФО в ближайшее время.

В субботу, 5 октября, полпред неофициально прогулялся по Екатеринбургу. За три часа он посетил смотровую площадку на БЦ «Высоцкий» на 54 этаже, музей ИЗО, Храм-на-Крови, плотинку, переход имени Виктора Цоя и парк «Каменные палатки».

Подробнее о первом дне Артема Жоги в УрФО в должности полпреда — в материале «Ъ» «Здесь вам не равнина — здесь Жога иной».

Василий Алексеев