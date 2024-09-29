В Казани начали досрочно подавать отопление в 3 детских садах

В Казани по заявкам учреждений социальной сферы досрочно, с 27 сентября, включили отопление в трех детских садах. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома по вопросам ЖКХ Искандер Гиниятуллин на своей странице ВКонтакте.

На исполнении находятся еще 32 заявки. Искандер Гиниятуллин напомнил, что отопительный сезон начинается, если пять дней подряд среднесуточная температура составляет +8 градусов.

Жители многоквартирных домов могут подать заявку на ранее начало отопительного сезона, но с таким желанием должно выступить большинство собственников.

Ранее сообщалось, что в 2024 году отопительный сезон в Татарстане начнется с 5 по 10 октября.

Диана Соловьёва