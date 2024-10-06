Трехкратный олимпийский чемпион мог перейти только в лыжную сборную Татарстана

У трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова не было вариантов, в какую сборную можно перейти, кроме команды Татарстана. Об этом президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала «РИА Новости».

«На данный момент, думаю, других вариантов не было! Последние годы команда Татарстана является фаворитом в российских лыжных гонках, но Тюмень тоже усилила свои ряды, поэтому все же дождемся зимы!» — сообщила Елена Вяльбе.

Президент Федерации лыжных гонок также поблагодарила федерацию Татарстана за поддержку лидеров сборной в сложный для них момент.

Сегодня стало известно, что Александр Большунов перешел в сборную Татарстана. Спортсмен является заслуженным мастером спорта РФ, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. Ранее Александр Большунов выступал за команду из Архангельской области. Перед сезоном-2024/25 из архангельской сборной в татарстанскую команду перешли еще 3 спортсмена: Вероника Степанова, Савелий Коростелев и Наталья Терентьева (Непряева).

Диана Соловьёва