Трехкратный олимпийский чемпион перешел в лыжную сборную Татарстана

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов перешел в сборную Татарстана. С сезона 2024/2025 спортсмен будет представлять республику на соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба федерации лыжных гонок Татарстана в группе «ВКонтакте».

«Александр Большунов с этой минуты отстаивает на всех соревнованиях честь Татарстана! Имя Александр часто переводят как "защитник людей", "воин", "мужественный". Алга, Большунов, Татарстан с тобой!» — заявил президент федерации лыжных гонок республики Ильшат Фардиев.

Александр Большунов является заслуженным мастером спорта РФ, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. Он также имеет титул чемпиона мира и победителя лыжной многодневной гонки Тур де Ски. Спортсмен участвует в спринтерских и дистанционных гонках.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион выступал за сборную Архангельской области на всероссийских турнирах. Как сообщает ТАСС, перед сезоном-2024/25 из архангельской команды в сборную Татарстана также перешли Вероника Степанова, Савелий Коростелев и Наталья Терентьева (Непряева).

Диана Соловьёва