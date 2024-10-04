На границе Сочи с Абхазией остановили иномарку с 3 млн рублей в подлокотнике

Таможенники совместно с пограничниками обнаружили крупную сумму денег в подлокотнике автомобиля «Лексус», прибывшего из Абхазии. Автомобиль остановили на границе на пропускном пункте «Адлер», сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

В ходе устного опроса водитель — гражданин Абхазии — заявил, что не везет ничего, что подлежало бы декларированию. Однако в черном полиэтиленовом пакете между передними сидениями были спрятаны денежные средства в размере 3 млн руб.

Деньги изъяли. Проводится проверка. По ее результатам будет решаться вопрос о привлечении иностранца к ответственности.

В Управлении напомнили, что обязательному письменному декларированию подлежат наличные, превышающие эквивалент в 10 тыс. долларов при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС. За письменное декларирование не взыскивают пошлины и налоги, отметили в ЮТУ.

Днем накануне «Ъ-Сочи» сообщал, что в аэропорту Сочи таможенники задержали пассажира, который пытался провезти крупную партию незадекларированных iPhone последней модели. Пассажир заявил, что везет 18 смартфонов родственникам в подарок.

Вячеслав Рыжков