В аэропорту Сочи изъяли партию купленных в Дубае iPhone

В аэропорту Сочи таможенники задержали пассажира, который пытался провезти крупную партию iPhone последней модели без декларирования. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

В четверг, 3 октября, в аэропорту Сочи сотрудники Краснодарской таможни пресекли попытку незаконного ввоза 18 смартфонов. Пассажир, прибывший рейсом из Дубая, не подал пассажирскую таможенную декларацию и воспользовался «зеленым коридором».

При проведении рентгеновского контроля ручной клади таможенники заметили большое количество однородных предметов. В результате досмотра в спортивной сумке приезжего специалисты обнаружили 18 смартфонов в упаковке. 30-летний гражданин заявил, что приобрел телефоны в подарок для родственников, однако не смог предоставить информацию о стоимости и чеки на покупку.

В связи с характером и количеством товаров было принято решение о том, что обнаруженные смартфоны не могут считаться личными вещами. В отношении пассажира возбудили два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию) и 16.3 (несоблюдение запретов и (или) ограничений) КоАП РФ.

Правоохранительные органы изъяли смартфоны. Сейчас проводится административное расследование.

«Ъ-Сочи» писал, что приезжий пытался провезти из Сочи в Абхазию более 45 кг насвая в тайнике автомобиля. Водитель оправдывал это тем, что не знаком с правилами таможни.

Мария Удовик