В ХМАО врачи применили иммунотерапию для лечения онкологии у двухлетнего ребенка

Врачи Нижневартовской детской окружной больницы (Ханты-Мансийский автономный округ-ХМАО) использовали иммунотерапию для лечения двухлетнего пациента с нейробластомой и метастазами в позвоночнике. Объем опухоли у мальчика уменьшился с 68 до 23 см, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. На данный момент его болезнь находится в стадии ремиссии (значительное ослабление или исчезновение ее симптомов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В момент поступления в больницу ребенок находился в тяжелом состоянии и мог лежать только в одном положении, чтобы минимизировать дискомфорт в шее. Цель иммунотерапии — помочь собственной иммунной системе бороться с опухолью и заставить ее снова активно уничтожать патологические клетки»,— рассказали в Минздраве.

Напомним, ранее врачи Свердловской областной детской клинической больницы (ОДКБ) применили «процедуру EXIT» для спасения новорожденного ребенка. У него до рождения была выявлена диафрагмальная грыжа.

Виталий Красиков