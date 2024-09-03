Уральские врачи спасли новорожденного ребенка с помощью «процедуры EXIT»

Врачи Свердловской областной детской клинической больницы (ОДКБ) применили «процедуру EXIT» для спасения новорожденного ребенка. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

У ребенка до рождения была выявлена диафрагмальная грыжа. «При этом пороке проведение "процедуры EXIT" гарантирует более мягкую адаптацию дыхания и кровообращения, более щадящий переход от внутриутробной стадии к условиям функционирования органов»,— сказано в сообщении. После рождения головки анестезиолог-реаниматолог провел интубацию трахеи, и начало респираторной поддержки произошло еще во время функционирования плацентарного кровотока. Затем пуповину перерезали.

По словам начальника неонатального отдела ОДКБ Марка Пруткина, у новорожденного с этим диагнозом в момент начала респираторной поддержки сохранялся плацентарный кровоток, что позволило адаптировать дыхание и кровообращение ребенка к самостоятельному кровообращению, без «помощи» плаценты. «Эта патология сопровождается очень высокой летальностью, но благодаря слаженной работе мультидисциплинарной бригады ОДКБ, нам удалось помочь плавной стабилизации, что и обусловило благоприятный исход»,— добавил он.

Впервые в ОДКБ эту процедуру применили еще в 2021 году. Свердловские врачи стали одними из первых в России, кто воспользовался ей для спасения жизни неврожденного. За три года процедура стала уже пятой по счету. Отмечается, что проведение этой манипуляции при самостоятельных родах в практике врачей была выполнена впервые.

Полина Хабарова