Бастрыкину доложат об избиении подростками сверстника в Сургуте

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о противоправных действиях несовершеннолетних в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), сообщили в информационном центре Следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Несколько подростков жестоко избили своего сверстника, а затем заставили его просить у них прощения на коленях. Один из участников событий снимал все на камеру телефона. Внимание к конфликту привлекли публикации в СМИ.

СУ СК Югры проводит процессуальную проверку по факту случившегося. О ее промежуточных результатах и принятом по итогу решении Александру Бастрыкину доложит руководитель регионального управления Михаил Мокшин.

Нападение произошло в парке «За Саймой», сообщает портал Neft. Предположительно, подростка избили за то, что он обидел девочку, перед которой его затем заставили извиняться на камеру.

Ранее Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту трудового рабства в Тюменской области. Житель Омской области бесплатно работал на группу людей в селе Большое Сорокино в течение 24 лет.

Анна Капустина