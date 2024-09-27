Бастрыкину доложат о проверке факта трудового рабства в Тюменской области

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по сообщениям СМИ о жителе Омской области, который много лет находился в трудовом рабстве в селе Большое Сорокино Тюменской области, передает Следком.

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По данному факту следственными органами СКР Тюменской области проводится процессуальная проверка (ст. 127 УК РФ).

Как сообщал портал 72.ru, 53-летний Геннадий из Тюкалинска Омской области 24 года бесплатно работал на группу людей в Большом Сорокино. На него обратила внимание местная жительница, которая заметила, что во время выпаса коров мужчина был в синяках, опухший и грязный, разговоров он избегал. Известно, что в 2000 году он поехал на заработки и пропал — после размещения информации о нем в соцсетях на связь вышел его брат, считавший, что его уже нет в живых, при этом ранее пропавшего брата объявляли в розыск.

Ранее Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу о трудовом рабстве в Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра), где работодатель насильно удерживал жителя Курганской области и не выплачивал зарплату.

Ирина Пичурина