Вице-мэр Гейко: во всех домах Екатеринбурга до конца недели включат отопление

Все дома Екатеринбурга будут подключены к отоплению до конца этой недели, сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на вице-мэра Владимира Гейко. Сейчас дома подключены к теплу на 98,5%.

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«Как мы и анонсировали, с 16 сентября началось подключение объектов социальной сферы – стационаров, детских садов и школ. Вслед за ними началось подключение учреждений культуры и спорта. Оно завершилось 1 октября»,— сказал он.

В Екатеринбурге в общей сложности около 8 тыс. домов, сейчас не подключенными к теплу остаются 100 из них. Среди причин задержки — решение ТСЖ или УК о сроках включения, проведение внутридомовых ремонтов, повреждения на точках тепловых сетей после пуска.

Начисление коммунальных платежей за отопление будет происходить с даты фактического подключения. Уточнить дату можно в ТСЖ или УК, при необходимости рекомендуют обратиться в ЕДДС по номеру 005, в администрацию своего района, управление жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга, ГИС ЖКХ и департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

К 1 октября отопление полностью подключили в 70 муниципалитетах Свердловской области. В среднем показатель подключения по региону составил 98%.

Анна Капустина