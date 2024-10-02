На саммите БРИКС обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

22-24 октября в Казани на саммите БРИКС обсудят события, происходящие на Ближнем Востоке. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передают «Известия».

«Предстоят очень серьезные, важные беседы и переговоры. Ситуация практически выходит из-под контроля»,— сообщил Сергей Рябков.

Ситуацию на Ближнем Востоке также будут обсуждать в двусторонних контактах на уровне лидеров и министров иностранных дел.

Президент Палестины Махмуд Аббас принял приглашение на саммит БРИКС в Казани. Палестина также планировала направить запрос на вступление в БРИКС после саммита 22–24 октября.

Диана Соловьёва