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С начала года из Свердловской области выдворили 2,9 тыс. нелегальных мигрантов

За девять месяцев 2024 года судебные приставы выдворили из Свердловской области 2945 нарушителей миграционного законодательства, сообщили в ГУФССП по Свердловской области.

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

В сентябре за пределы РФ из региона выдворили более 400 нелегальных мигрантов из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, которые приехали на заработки, не имея на это законных оснований. Их признали виновными по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания) и, помимо решения о выдворении, оштрафовали.

Выдворения они ожидали в центрах временного содержания иностранных граждан. Судебные приставы оформили все необходимые документы и препроводили граждан до пунктов пропуска через государственную границу России.

Напомним, 17 сентября силовики Екатеринбурга провели рейд в Железнодорожном районе по выявлению нелегальных мигрантов. Они проверили 218 иностранных граждан, среди которых выявили 24 нарушителей миграционного законодательства.

Ирина Пичурина

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