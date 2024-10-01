Сочинца осудили за сексуальное насилие над восьмилетней дочерью

В Сочи осудили 43-летнего местного жителя. Его обвинили в совершении преступления против половой неприкосновенности собственной дочери, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заседание прошло в Центральном районном суде курорта. Суд установил, что фигурант жил в квартире в Сочи вместе с женой и восьмилетней дочерью. В августе и в ноябре прошлого года обвиняемый, как считает следствие, совершил в отношении девочки «иные действия сексуального характера». Об этом узнала супруга фигуранта, мужчину задержали.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Вину подсудимый признал частично, однако суд счел доказательства обвинения убедительными, допустимыми и достоверными. Сочинца признали виновным по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Его приговорили к 16 годам тюрьмы и 2 годам ограничения свободы. Отбывать срок заключения осужденный будет в колонии строгого режима.

В середине сентября «Ъ-Сочи» сообщал о том, что жителя курорта осудили за звонок в ФСБ с ложным сообщением о планах заложить взрывное устройство в театре. Его осудили условно.

Вячеслав Рыжков