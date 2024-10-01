Из Сочи в Абхазию по «единому» билету съездили 5 тысяч человек

В курортном сезоне 2024 года с 30 апреля по 30 сентября по «единому» билету в Абхазию съездили более 5 тыс. человек. Пассажиры следовали от аэропорта Сочи и ж/д вокзала Адлера в пять городов Абхазии — Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум, рассказали в пресс-службе федерального минтранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Почти половина всех пассажиров посетила Пицунду (46%). Часто выбирали и Сухум (20%). Подавляющее большинство туристов — около 95% — отправлялись от железнодорожного вокзала.

В ведомстве напомнили, что по «единому» билету в Абхазию можно съездить с 2017 года. Это не только один транспортный документ на всю поездку, но и удобная стыковка между рейсами.

Ранее сообщалось, что в Сочи начало остывать море. Температура опустилась до +24 градусов. Чуть выше в Геленджике — +24,5 градуса.

Вячеслав Рыжков