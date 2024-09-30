Температура морской воды в Сочи начинает падать

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Сочи температура воды в Черном море опустилась до +24 градусов. Самую высокую температуру на побережье Кубани зафиксировали в Геленджике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

На утро 30 сентября температура воды у берегов Черного моря в Геленджике остается наиболее комфортной — +24,5 градуса. В Туапсе температура составляет +24,4 градуса.

Температура Азовского моря значительно ниже. Она опустилась до +22 градусов, что считается минимальным уровнем для комфортного купания. В Темрюке вода охладилась до +18 градусов, а в Приморско-Ахтарске и Ейске зафиксировали еще более низкие показатели — +17 и +16 соответственно.

Несмотря на снижение температуры воды, по прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, бархатный сезон на курортах Черного моря в Краснодарском крае продлится до ноября.

Ранее сообщалось, что в Сочи и Сириусе прогнозируют ухудшение погоды. Предупреждение по сильным осадкам с грозами и усилением ветра действует до среды, 2 октября.

Мария Удовик