Исследование: почему краснодарцы покупают жилье в других регионах

В прошлом году траты на межрегиональные сделки с жильем в России составили почти 8 трлн* рублей, говорится в исследовании ВТБ и цифровой платформы «Метр квадратный».

Примерно 40% таких покупок — это инвестиции. Каждый пятый приобретает жилье для детей или других членов семьи. 10% приобретают недвижимость в другом регионе, чтобы оказаться ближе к родным. Средний чек межрегиональной сделки на первичном рынке по итогам января 2025 года составил около 5,4 млн рублей. Во вторичном сегменте он заметно выше — около 7 млн рублей. Эта разница объясняется высокой популярностью студий и однокомнатных квартир в новостройках.

По итогам января 2025 года в целом по России прошло 68,5 тыс. межрегиональных сделок c жильем на общую сумму порядка 400 млрд рублей, что на 8% превышает показатель первого месяца прошлого года. Доля таких сделок постепенно растет. Если в прошлом году на платформе М2 она в среднем составляла 36%, то по итогам января 2025 года достигла 40% (+5 п. п. за год).

Задают тон на рынке межрегиональных сделок Москва и Подмосковье с долей 27 и 18% соответственно. Каждый десятый переезжает в Санкт-Петербург. Ленинградская область в сегменте межрегиональных сделок занимает 6%, а Краснодарский край замыкает топ-5 с 5%.

Эксперты отмечают постоянный переток населения между Москвой и областью: 9% сделок — это переезд москвичей в Подмосковье, 8% — наоборот. Похожая ситуация наблюдается и в Санкт-Петербурге: 3% сделок — это переезд жителей северной столицы в Ленобласть, 2% — в обратном направлении.

Если посмотреть на страну в целом, то жители Урала, Сибири и Дальнего Востока в три раза чаще переезжают на запад, чем жители Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов — на восток. Так, доля сделок при переезде с востока на запад составляет 14% от всех межрегиональных сделок, обратно — 4%. При этом большинство межрегиональных сделок приходится на миграцию между регионами западной части России — 73%. Сделки между жителями восточной части страны занимают только 9%.