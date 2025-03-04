Россияне смогут восстанавливать доступ в онлайн-банк с помощью банковской карты с NFC-чипом

С помощью этой технологии можно разблокировать доступ к онлайн-банку, если до этого человек ранее сам заблокировал свой личный кабинет, например, опасаясь мошенников. О запуске такой функции сообщили в ВТБ.

В банке рассказали, как будет работать технология: клиенту достаточно будет поднести карту с NFC-чипом к смартфону — и доступ будет восстановлен.

«Раньше, чтобы вернуть доступ к личному кабинету, большинству приходилось идти в офис банка, а остальным — искать банкомат или звонить в контакт-центр. Теперь это стало гораздо проще и быстрее — достаточно приложить карту к смартфону, и вы снова сможете пользоваться онлайн-банком. Это как запасной ключ, который всегда при вас. Нам удалось совместить удобство и безопасность нового функционала: мошенники не смогут войти в онлайн-банк без физической карты, даже если узнают ее данные», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

По его словам, теперь многие предпочтут восстанавливать доступ самостоятельно с помощью технологии NFC. Это существенно снижает риски мошенничества в случае компрометации данных карт. Также по NFC можно будет подтвердить свой доверенный номер телефона, просто приложив свою карту к смартфону.