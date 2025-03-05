25 млн рублей направит ВТБ на устранение последствий разлива мазута в Черном море

Средства будут выделены на очищение морского дна и береговой линии от мазута, профессиональную помощь птицам и дельфинам, поддержку волонтеров.

Мероприятия по восстановлению наземной и морской флоры и фауны пройдут в партнерстве с Фондом защитников природы.

Помощь окажут пострадавшим городам - Анапе, Темрюку, Керчи, Феодосии, Судаку, Ялте, Севастополю и другим прибрежным населенным пунктам Кубани и Крымского полуострова. Банк оплатит приобретение специальной техники для очистки дна и береговой линии от мазута, а также средств индивидуальной защиты для волонтеров. Для оснащения мобильной лаборатории по сушке птиц, где врачи смогут оказать ветеринарную помощь в реабилитации пострадавших животных, будут закуплены инструменты и стройматериалы. Часть пожертвований будет направлена на поддержку мониторинга китообразных и создание стационарного центра реабилитации для травмированных, больных и пострадавших морских млекопитающих.

«В Керченском проливе, кроме водной экосистемы, от разлива мазута страдают морские обитатели и птицы. Нефть оставляет следы на их теле, перьях и без профессиональной помощи животные гибнут. Мы не можем оставаться равнодушными и хотим помочь сохранить природное богатство России, поэтому поддержим восстановление флоры и фауны. Партнерство с Фондом защитников природы позволит эффективнее оказывать необходимую помощь и минимизировать негативные последствия разлива нефтепродуктов», – комментирует старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

«Черноморское побережье – не только важнеишее место отдыха для каждого жителя нашеи страны, но и уникальное биоразнообразие. Разлив нефтепродуктов, гибель сотен птиц и морских обитателеи стали трагедиеи, последствия которои будут с нами еще долгие годы. Сеичас начинается перелетныи период у птиц, и это несет новые вызовы. Наша общая задача – объединить усилия и минимизировать как текущие последствия разлива, так и риски в будущем.», – отметил директор Фонда защитников природы Петр Шпиленок.