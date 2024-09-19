В Екатеринбурге провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов

Силовики Екатеринбурга 17 сентября провели рейд в Железнодорожном районе по выявлению нелегальных мигрантов, сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

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Во время рейда полиция, ГИБДД, а также оперслужбы, кинологи при силовой поддержке Росгвардии и другие проверили 218 иностранных граждан, среди которых выявили 24 нарушителей миграционного законодательства. В их отношении составили 31 административный материал: за нарушения иностранным гражданином режима пребывания в РФ, иммиграционных правил и миграционного учета.

Еще на четырех мигрантов составили материалы за нарушение правил осуществления трудовой деятельности в России, два материала — в отношении двух работодателей за привлечение к работе иностранцев без разрешения на работу. Проводятся проверочные мероприятия.

Кроме того, в ходе рейда силовики выявили и пресекли 22 административных правонарушения: употребление алкоголя в общественных местах, мелкое хулиганство, управление транспортом с тонировкой, а также без водительских прав.

Всех нарушителей миграционных правил передали в специальное помещение для содержания задержанных лиц, будет рассматриваться вопрос об их выдворении за пределы страны. Подобные рейды будут продолжаться.

Ранее глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о незаконном размещении мигрантов в подвале многоквартирного дома в Екатеринбурге, которые проживают там с ведома управляющей компании.

Ирина Пичурина