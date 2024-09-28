WADA намерено добиваться дисквалификации первой ракетки мира Синнера

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение оправдать теннисиста Янника Синнера за нарушение им антидопинговых правил. WADA намерено добиваться дисквалификации спортсмена.

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Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Янник Синнер

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) не усмотрело вины Синнера в сдаче двух положительных тестов на клостебол (синтетический стероид, который с марта запрещен). «По мнению WADA, вывод об "отсутствии вины или халатности" не был правильным в соответствии с применимыми правилами. WADA добивается срока дисквалификации от одного до двух лет»,— говорится в пресс-релизе организации.

Положительную допинг-пробу у Синнера взяли 10 марта на турнире серии Masters в американском Индиан-Уэллсе. Вторая допинг-проба была взята во внесоревновательный период спустя восемь дней. ITIA за два положительных теста на стероиды наказало его только лишением 400 рейтинговых очков и $350 тыс. призовых, что в целом вызвало негативную реакцию в мире тенниса.

Подробности — в материале «Ъ» «Все теннисисты равны, но Янник Синнер равнее».

Лаура Кеффер