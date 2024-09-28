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Коммерсантъ FM
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Касаткина вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине. Во втором круге она обыграла представительницу Хорватии Яну Фетт со счетом 6:1, 6:2.

Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Дарья Касаткина

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. На счету российской спортсменки две подачи навылет, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти. Яна Фетт не выполнила ни одного эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных.

В третьем круге Дарья Касаткина встретится с победительницей матча Камила Осорио (Колумбия)—Аманда Анисимова (США). Призовой фонд турнира в Пекине составляет около $9 млн. В 2023 году в соревнованиях победила первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши.

Ольга Семеновых

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