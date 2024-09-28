За ночь уничтожено пять БПЛА над Белгородской и Курской областями

В ночь на 28 сентября средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над двумя регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны. Четыре беспилотника были сбиты над Белгородской областью и один — над территорией Курской области, уточнили в ведомстве.

Накануне, вечером 27 сентября, в результате атаки беспилотника на автобус в селе Ясные Зори были ранены два мирных жителя. Об этом сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, в тот же вечер в поселке Дубовое из-за детонации дрона в квартире пострадали два человека, в том числе ребенок.

Также в результате обстрела села Ржевка в Шебекинском городском округе были повреждены два хранилища зерна, здание весовой, административное здание и дорожное полотно. Ранее днем в селе Петровка Белгородского района пострадал человек из-за атаки дрона на движущиеся автомобили.

Ольга Семеновых