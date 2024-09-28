Главные новости к утру 28 сентября

Спасатели МЧС извлекли тело еще одного погибшего из-под завалов автозаправочной станции в пригороде Махачкалы. В результате взрыва на заправке пострадали 22 человека, 11 из которых погибли, двое из них — дети. В Дагестане объявили субботу, 28 сентября, днем траура в память о жертвах взрыва на АЗС.

США и иракское правительство договорились свернуть военную миссию глобальной коалиции под названием «Непоколебимая решимость» по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ) в Ираке. Завершение миссии планируется в течение следующих 12 месяцев, но не позднее сентября 2025 года.

Профсоюз работников системы образования «Учитель» готовит обращение в Рособрнадзор по вопросу занижения окладов педагогов ниже уровня МРОТ при добавлении доплат и выплат за дополнительную работу, узнал «Ъ». По данным профсоюза, сейчас базовые оклады, не превышающие МРОТ, получают учителя в 80% регионов страны.

Армия Израиля заявила об уничтожении командира ракетного подразделения ливанского движения «Хезболла» Мухаммеда Али Исмаила и его заместителя Хусейна Ахмада Исмаила. Вместе с ними, по сведениям ЦАХАЛа, на юге Ливана были ликвидированы и другие командиры ракетного подразделения.

Переход потребителей на различные электронные системы доставки никотина привел к снижению покупок кальянов и табака на 13–16%. В то же время отмечается рост интереса граждан к посещению кальян-баров, отчасти объясняющийся увеличением трат на развлечения в целом, подсчитали для «Ъ» в аналитическом центре сервиса «Чек индекс».

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пригрозил привлечь Google к ответственности в случае его переизбрания, поскольку поисковик выдает результаты только с «плохими историями» о нем и «лишь хорошие» — о его оппоненте от демократов Камале Харрис.