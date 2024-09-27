Суд в Петербурге отправил в СИЗО на 18 суток чиновника городского правительства

Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга заключил под стражу на 18 суток, до 13 октября, бывшего главу правительственного комитета по труду и занятости населения Дмитрия Чернейко. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщают в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Мера пресечения избрана до даты окончания предварительного следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

По версии следствия, чиновник и его супруга Татьяна украли 300 тыс. руб. бюджетных средств, выделенных Центру занятости населения — СПб ГАУ ЦЗН — для организации ярмарки вакансий «Труд и занятость». В пресс-службе Следственного комитета России по Петербургу ранее сообщали, что в 2019 году семейная пара, организовывая мероприятие, дала указание заключить договоры с подконтрольными коммерческими организациями об оказании услуг для проведения ярмарки. Договор был заключен на сумму 473 тыс. руб., однако услуги были оказаны не в полном объеме. При этом большую часть выделенной из бюджета суммы — 300 тыс. руб.— организации перевели на личный счет Дмитрия Чернейко.

Уголовное дело была возбуждено еще 1 июня 2024 года. В начале августа предварительное следствие по делу приостановили, однако уже 13 сентября возобновили.

Татьяну Чернейко задержали 25 сентября. В этот же день в Смольном сообщили, что Дмитрий Чернейко по собственному желанию уходит с должности председателя комитета, которым руководил 12 лет. На следующий день, 26 сентября, чиновник также был задержан. В служебном кабинете и по месту проживания бывшего главы городского комитета прошли обыски.

Супруги вину не признают. Во время заседания суда Дмитрий Чернейко просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Подробнее о карьере чиновника, который в конце 1990-х также проходил обвиняемым по схожей статье,— в публикации «Ъ-СПб» «Не по собственному желанию».

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург