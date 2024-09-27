В Екатеринбурге участник СВО получил срок за истязания 6-летнего мальчика

Екатеринбургский военный суд вынес приговор участнику СВО Алекандру Наумову, обвиняемому в истязаниях 6-летнего мальчика Далера, опекунство над которым оформила его супруга Вероника Наумова. Мужчину приговорили к пяти годам заключения в колонии общего режима и лишили звания гвардии сержант. Его признали виновным по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего) и взяли под стражу в здании суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд не удовлетворил иск потерпевшего отца мальчика Худжановиддина Бобиева, который просил взыскать с обвиняемого 5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Александр Наумов сообщил, что вину не признает и преступления не совершал, его адвокат Жанна Калегина планирует обжаловать приговор.

Рассмотрение дела Александра Наумова по существу началось 16 мая и проходило в закрытом режиме. Сообщалось, что обвинение просило для него шесть лет колонии. По версии следствия, Александр Наумов знал, что его жена Вероника Наумова избивает ребенка, и принимал в этом участие. Защита утверждала, что он постоянно находился в командировках, в том числе участвовал в СВО, и о ситуации в семье не знал.

Напомним, летом прошлого года опекун мальчика Далера Вероника Наумова сообщила, что мальчик ушел из дома ночью. К поиску подключились полиция и отряды добровольцев. Спустя три дня тело мальчика нашли в гаражном комплексе неподалеку от дома Наумовых. Установлено, что он погиб еще зимой.

Веронику Наумову обвиняют в 62 преступлениях против опекаемого мальчика, в том числе в 49 эпизодах незаконного лишения свободы, 5 эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, вовлечении несовершеннолетнего в тяжкое преступление, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязании, убийстве малолетнего, а также мошенничестве при получении выплат. Ее племянник Даниил Игольников обвиняется в истязании и незаконном лишении ребенка свободы, не связанном с похищением.

Анна Капустина, Екатеринбург