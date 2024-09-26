Над Белгородской областью сбили два БПЛА

Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Губернатор региона Вячеслав Гладков пока никак не комментировал информацию об атаке. Сегодня, 26 сентября, вечером на территории региона объявляли ракетную опасность.

За прошедшие сутки были атакованы восемь муниципалитетов Белгородской области. В результате погибли два человека, еще двое пострадали, также были повреждены девять жилых объектов. В Белгороде решили установить памятник погибшим от обстрелов.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».