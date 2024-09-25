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Коммерсантъ FM
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Совфед одобрил освобождение от наказания подсудимых за участие в СВО

Совет федерации на пленарном заседании одобрил закон, позволяющий освобождать от уголовной ответственности на стадии судебного производства обвиняемых, которые заключили контракт с армией России.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Документ вносит изменения в ст. 78.1 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или в военное время). Он предусматривает возможность приостановки судом производства уголовного дела и последующего освобождения от уголовной ответственности подсудимых в случае их призыва на военную службу. Также приостановка судопроизводства возможна в отношении лиц, совершивших преступление в период прохождения военной службы в Вооруженных силах РФ во время мобилизации, в период военного положения или в военное время. Аналогичный механизм распространится и на осужденных, приговор в отношении которых еще не вступил в силу.

Приостанавливать уголовные дела с отменой меры пресечения будет суд, куда поступили материалы дела, а также суд, вынесший приговор. Также дела будут прекращаться с согласия руководителя следственного органа или прокурора.

13 августа Верховный суд предложил освобождать участников спецоперации от уголовной ответственности на стадии суда. Правительство поддержало инициативу 23 сентября. Накануне Госдума одобрила закон.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Верховный суд пошел на СВО».

Ольга Семеновых

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