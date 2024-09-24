Силуанов: в бюджете предусмотрена индексация пенсий работающим пенсионерам

Министр финансов России Антон Силуанов назвал одним из приоритетов федерального бюджета социальную поддержку граждан. В частности, с 2025 года предусмотрено возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В первую очередь — поддержка граждан, которые нуждаются в дополнительной помощи. Начиная со следующего года предусмотрено возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам»,— сказал господин Силуанов на заседании правительства. Также в бюджете предусмотрена индексация материнского капитала.

По итогам 2023 года число пенсионеров в России снизилось до 41,1 млн. Средний размер выплат по всем категориям пенсионеров увеличился на 7,6%, до 20,87 тыс. руб. В конце июня Госдума одобрила закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. Предполагается, что перерасчет пенсий за период с 2016 по 2024 год, когда она не производилась, будет происходить уже после завершения трудовой деятельности работающих пенсионеров.

Подробности — в материале «Ъ» «Надбавка за пенсионный труд».