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Коммерсантъ FM
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Силуанов: в бюджете предусмотрена индексация пенсий работающим пенсионерам

Министр финансов России Антон Силуанов назвал одним из приоритетов федерального бюджета социальную поддержку граждан. В частности, с 2025 года предусмотрено возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В первую очередь — поддержка граждан, которые нуждаются в дополнительной помощи. Начиная со следующего года предусмотрено возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам»,— сказал господин Силуанов на заседании правительства. Также в бюджете предусмотрена индексация материнского капитала.

По итогам 2023 года число пенсионеров в России снизилось до 41,1 млн. Средний размер выплат по всем категориям пенсионеров увеличился на 7,6%, до 20,87 тыс. руб. В конце июня Госдума одобрила закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. Предполагается, что перерасчет пенсий за период с 2016 по 2024 год, когда она не производилась, будет происходить уже после завершения трудовой деятельности работающих пенсионеров.

Подробности — в материале «Ъ» «Надбавка за пенсионный труд».

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