Бастрыкин потребовал доклад об уголовном преследовании уральского журналиста

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о причинах принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста из Свердловской области. К главе ведомства обратились жители урочища Попов Лог из Екатеринбурга о несогласии с привлечением к уголовной ответственности сотрудника СМИ, сообщили в пресс-службе СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: пресс-служба президента РФ Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: пресс-служба президента РФ

Представитель СМИ опубликовал журналистское расследование о возможных противоправных действиях местного предпринимателя, который планирует сносить домовладения в нескольких СНТ, а затем застраивать эти территории. В материале сообщалось, что в случае реализации проекта более 7 тыс. человек могут лишиться жилья. Как считают обратившиеся к главе СКР, задержание мужчины связано «с попыткой заинтересованных лиц воспрепятствовать журналисткой деятельности».

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о причинах, послуживших основаниями для принятия решения о возбуждении уголовного дела и результатах его расследования. Также он поручил провести процессуальную проверку по озвученным в журналистском материале доводам.

Уральский блогер и модератор YouTube-канала «Прекрасная Россия» Евгений Анисимов был задержан 23 апреля после обысков, которые прошли у него дома и в офисе проекта. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.128.1 УК РФ («Клевета») и по ч.1 ст.137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). В правоохранительных органах задержание блогера не комментировали.

Подробнее о задержании Евгения Анисимова — в материале «Ъ-Урал» «Блогера отлучили от интернета».

Полина Хабарова