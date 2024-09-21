Более 21 тысячи человек приняли участие в забеге «Кросс нации» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в массовом забеге «Кросс нации» приняли участие 21 тыс. человек, сообщила пресс-служба министерства спорта Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Массовый забег «Кросс нации» в Екатеринбурге

Фото: Борис Ярков, Елена Медведева Массовый забег «Кросс нации» в Екатеринбурге

Фото: Борис Ярков, Елена Медведева

Юбилейный 20-й старт состоялся на стадионе «Екатеринбург Арена» на дистанцию 2,02 км. Впервые был организован семейный забег, в котором приняли участие 50 семей (более 170 человек).

В прошлом году в Екатеринбурге на массовый забег «Кросс нации» вышло около 19,8 тыс. человек. Они бегали на дистанции от 1 до 12 км.

«Кросс нации» — самое массовое спортивное событие в России по количеству участников и географии охвата. Основная его задача — привлечение населения к занятиям физкультурой, легкой атлетикой, а также популяризации здорового образа жизни. Забег традиционно проходит в третью субботу сентября в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» и выполняет задачи национального проекта «Демография».

Елена Медведева