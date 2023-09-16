Около 20 тысяч свердловчан вышли на массовый забег «Кросс нации»

В Екатеринбурге проходит массовый забег «Кросс нации». Как сообщили в департаменте информационной политики региона, на старт от площади Уральского федерального университета (УрФУ) вышли около 19,8 тыс. свердловчан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По данным правительства, каждому участнику предоставлены стартовый и финишный пакеты. Стартовый пакет включал нагрудный номер и медицинскую страховку на период забега. В финишном пакете — вода, сертификат участника, подарки от партнеров мероприятия. Свердловчане смогут пробежать дистанции от 1 до 12 км.

«Кросс нации» — самое массовое спортивное мероприятие, проводимое на территории России. Основная его задача — привлечение населения к занятиям физкультурой, легкой атлетикой, а также популяризации здорового образа жизни. В этом году забег проходит в 84 регионах страны. Всего в соревновании примут участие более 340 тыс. человек. Забег традиционно проходит в третью субботу сентября.

Также 16 сентября проходит спортивное мероприятие «Бокс забег». Он проводится для популяризации легкой атлетики среди жителей города, пропаганды здорового образа жизни и привлечения горожан к активным занятиям физической культурой и спортом. Мероприятие должно начаться в 14:00 от здания правительства Свердловской области. Екатеринбуржцы смогут пробежать дистанцию в 4 и 8 км. Автобусы №№ 57а, 043, 45 изменили схему движения из-за «Бокс забега».

Напомним, после «Бокс забега», в субботу, 16 сентября, в 20:30 около театра драмы (Октябрьская площадь, 2) пройдет бесплатное выступление Ольги Бузовой и Niletto. На сцену также выйдут Егор Шип и Bittuev.

Полина Хабарова

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