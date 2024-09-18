«Мы с вами участники этого великого, важного для нашей страны проекта»

В среду, 18 сентября, на промышленно-энергетическом форуме TNF-2024, который проходит с 16 по 19 сентября в Тюмени, состоялась главная пленарная сессия «Технологическая устойчивость: стратегия развития». На ней губернаторы «тюменской матрешки», а также федеральные министры обсудили, как может развиваться нефтегазовая отрасль, какие возможности, но не ограничения дали ей западные санкции и на что профильным компаниям стоит сделать ставку в будущем.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пленарная сессия, посвященная главной теме TNF-2024, проходила в закрытом формате. В зале собрались несколько сотен участников, среди которых представители крупных нефтегазовых компаний: «Сибур», «Газпромнефть», «Татнефть», «Новатэк», «Сургутнефтегаз» и других предприятий. Проход в зал на главное мероприятие форума для СМИ ограничили. Но трансляцию сессии, пусть с перебоями, организовали в пресс-центре.

После небольшого видеоролика, рассказывающего об энергетическом потенциале России, слово взял губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что в этом году на форум прибыли делегации из дружественных стран — Белоруссии и Казахстана, а также бизнес-партнеры из стран Центральной Азии и арабских государств.

«Чтобы быть устойчивым, нужно на что-то опираться, а лучше иметь как минимум три точки опоры. В Тюменской области при выстраивании промышленной политики мы опираемся на промышленность, квалифицированных заказчиков и науку»,— открыл сессию господин Моор.

По его словам, на территории региона сосредоточены более 70 предприятий, которые специализируются на производстве нефтегазового оборудования и оказании нефтесервисных услуг, а также 15 научно-технологических и исследовательских центров нефтегазовых компаний. К 2028 году в Тюмени будет построен межуниверситетский кластер, который будет вовлечен в исследования по направлениям технологического инжиниринга и создания новых материалов.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук рассказал о господдержке нефтегазовой отрасли. Одна из мер, по его словам, федеральный проект, который ориентирован на добычу углеводородного сырья из трудноизвлекаемых запасов. «Тот проект, который запустили вместе с Минэнерго, позволяет за счет применяемых мер налоговой поддержки предприятий, готовых вкладываться в нефтеразработку, бурение, в то, чтобы находить высокотехнологичные решения по добыче ТРИЗов, существенно сократить импортозависимость наших предприятий с 50% до 10%»,— подчеркнул господин Кухарук. Кроме того, он рассказал, что в Сургуте создается инновационный научно-технический центр. «Это как раз тот проект, который позволит объединить высшее образование, науку и инжиниринговые центры нефтяных компаний»,— уточнил он.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отметил, что для округа важно сохранять баланс между коренными народами и передовыми нефтегазовыми компаниями. Он подчеркнул, что сейчас предприятия сосредоточены на том, чтобы снизить эффект на окружающую среду.

Взявший слово министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в первую очередь отметил, что несмотря на введенные сначала в 2014 году, а потом и в 2022 году санкции, представители власти и отрасли понимают, какие задачи стоят и какие вызовы нужно решать. «В 2024 году порядка 800 млн руб. заложено в бюджете на то, чтобы, по сути, субсидировать разницу между стоимостью условно доступного азиатского аналога и тем, что будут производить наши машиностроители. Подписывается долгосрочный контракт на пять, семь или 10 лет, и в зависимости от этого мы субсидируем либо один, либо два, либо три года эту разницу с обязательством производителя выйти на конкурентную цену, по мере того как мы будем обеспечивать масштаб заказа и производства»,— рассказал он, добавив, что индустрия нефтегаза «не терпит единичности, она будет требовать масштабирования». Так господин Алиханов подвел к выводу, что для того, чтобы продолжать много зарабатывать, российским машиностроителям «крайне желательно» выходить на внешние рынки.

К теме санкций в отношении отрасли обратился и председатель правления, генеральный директор «Сибура» Михаил Карисалов. «Санкции заставили смотреть на многие вещи по-другому. Они сделали наших потребителей более сговорчивыми, у них появился аппетит к риску: попробовать новую марку, внедрить новое решение. Но где-то и подтолкнули ту цепочку, которая точно дремала. Мы видим, какое количество конструкторских бюро, тестовых небольших предприятий стало появляться. В прошлом году 74% нашей выручки пришлось на внутренний рынок, в этом году ожидаем около 80%»,— заявил он и добавил, что если бы не санкции, «наверное, технологическое развитие шло медленнее».

Выступавший на сессии министр энергетики Сергей Цивилев отметил, что у России есть «свои особенности».

«Они (особенности.— "Ъ-Урал"), конечно, не такие, как у Китая: у нас нет полутора миллиардов населения, и много чего другого. Но у нас есть удивительный, умный, предприимчивый народ, который в состоянии разрабатывать интересные решения. Наше будущее — создание новых технологий, их тиражирование на всей территории России и их продвижение в дружественные страны»,— заметил он.

Господин Цивилев напомнил, что до конца 2024 года должна быть разработана стратегия развития энергетики до 2050 года. «Мы с вами участники этого великого, масштабного, важного для нашей страны проекта. Мы же много сегодня пользуемся тем, что сделали предыдущие поколения. Сегодня у нас такая же ответственность — сделать новое будущее для наших детей и внуков. Они будут оценивать, что мы сделали, что им передали, им этим пользоваться»,— настойчиво подчеркнул он.

Анастасия Таначева