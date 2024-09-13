Никите Мазепину дали дорогу в Европу

Евросоюз снял санкции с российского гонщика Никиты Мазепина, известного прежде всего по выступлениям в «Формуле-1» за команду Haas. Это стало последствием мартовского решения Европейского суда, который признал, что ограничения в отношении спортсмена были введены незаконно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Мазепин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Никита Мазепин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В пятницу в официальном журнале Евросоюза (ЕС) было опубликовано сообщение о снятии санкций с известного российского гонщика Никиты Мазепина и еще нескольких лиц, в отношении которых прежде были введены ограничения. «Совет ЕС исключил их из черного списка, так как Европейский суд принял решение аннулировать ограничительные меры в отношении упомянутых лиц»,— говорится в документе.

Соответствующее решение Европейский суд вынес в марте текущего года. Первоначально санкции в отношении спортсмена были введены из-за наличия «неблагоприятных» родственных связей: Никита — сын владельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина. Однако с тех пор спортсмен неоднократно успешно оспаривал законность ограничений, а их действие приостанавливалось. В ходе разбирательств суд пришел к выводу, что родства для введения санкций недостаточно, а доказать наличие общих интересов или других связей (например, экономических) Совет ЕС не смог.

Теперь, когда санкции с Никиты Мазепина сняты окончательно, гонщику, по сути, вернули важнейшее для развития карьеры профессионального спортсмена право на свободное передвижение.

Еще весной, после публикации решения Европейского суда, спортсмен говорил, что верит в возможность возвращения в «Формулу-1» — престижнейшую из гоночных серий мира, где он дебютировал после сравнительно успешного сезона с пятым местом в общем зачете «Формулы-2» в 2021 году. Россиянин представлял американскую команду Haas, спонсором которой был «Уралкалий». Тот сезон она завершила на последнем месте, а Никита Мазепин занял 21-ю строчку в личном зачете пилотов.

На следующий год выступить в серии ему уже не удалось. После начала военных действий на территории Украины Haas расстался и с российским гонщиком, и с российским спонсором. С тех пор Никита Мазепин попробовал свои силы в ралли «Шелковый путь» и азиатской серии Le Mans.

О вероятном возобновлении карьеры гонщика в «Формуле-1» информация то и дело появлялась. Издание Auto Motor, например, предположило, что следующим местом работы россиянина может стать Alpine. Дело в том, что новым боссом французской команды стал, как утверждается, его старый знакомый Оливер Оукс, ранее вместе с казахстанским предпринимателем Владимиром Кимом представлявший заявку на вхождение в «Формулу-1» команды Hitech GP (именно в ее составе гонщик выступал в других гонках «формульного» типа). Однако по состоянию на начало осени такое стечение обстоятельств кажется невероятным: на следующий сезон Alpine уже заявила двух пилотов, а именно француза Пьера Гасли и австралийца Джека Дуэна. То же можно сказать и про другие команды «Формулы-1». Их составы либо сформированы, либо кандидатов на вакантное место хватает и без Никиты Мазепина. Поэтому как минимум в ближайшей перспективе участие россиянина в гонках серии выглядит малореальным.

Роман Левищев