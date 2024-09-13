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Коммерсантъ FM
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Минобрнауки внесет изменения в процедуру приема в вузы

В десяти университетах по ряду направлений число бюджетных мест оказалось меньше, чем количество победителей и призеров олимпиад, рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, ведомство обсуждает изменение процедуры приема в российские вузы.

«На будущее, очевидно, мы соответствующие корректировки в процедуры, связанные с приемом, внесем. Сейчас мы ведем подготовку соответствующих изменений и обсуждение их с заинтересованными участниками процесса»,— заявил господин Фальков в интервью «России-1» (цитата по «РИА Новости»).

Он утверждает, что любой университет «заинтересован в первую очередь в том, чтобы лучшие выпускники школ и колледжей пришли к нему за получением образования». Ситуация с нехваткой мест обусловлена, по его мнению, престижем университета и интересом к его образовательным программам.

Технические вузы по итогам летней экзаменационной кампании пожаловались, что конкуренция между ЕГЭ по физике и информатике является серьезной проблемой для образования. Сейчас абитуриенты могут выбирать между этими двумя предметами, в результате чего информатика оказалась популярнее физики. Глава Минцифры Максут Шадаев назвал ситуацию «каннибализмом» и заявил о важности обоих предметов.

Подробности — в материале «Ъ» «ЕГЭ-каннибалы конкурируют за баллы».

Лаура Кеффер

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