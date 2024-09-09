В Сочи временно отключат электричество на 61 улице и в восьми селах

В связи с плановыми ремонтными работами на энергооборудовании жители ряда улиц и населенных пунктов Сочи столкнутся с временным отключением электроэнергии. Об этом сообщают сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Во вторник, 10 сентября, с 07:00 до 19:00 в Сочи введут отключения подачи электроэнергии. Среди улиц, которые попадут под ограничения, значатся Буденновская, Гагарина, Чайковского, Красноармейская. Также временные неудобства коснутся таких поселков, как Дагомыс, Вардане, Агой, Новомихайловский и Нижняя Беранда АЗС Газпром Нефть. Полный список можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Раннее сообщалось, что в Дагомысе отключат газ до 13 сентября. Профилактические работы, которые приведут к ограничениям, стартуют 10 сентября.

Мария Удовик