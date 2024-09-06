Пять переулков и более 30 улиц Сочи останутся без электричества

В связи с необходимостью проведения незапланированных работ по ремонту энергооборудования в Сочи временно отключат свет на ряде улиц и переулков. Ограничения вводятся для предотвращения возможных технологических сбоев в энергосистеме города, сообщают сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Отключения произойдут 7 и 8 сентября с 07:00 до 19:00. Ограничения коснутся переулков Мясокомбинатский, Рахманинова, а также нескольких улиц. Полный перечень территорий, которые останутся без электроэнергии, можно найти в Telegram-канале сочинских электросетей.

В понедельник, 9 сентября, свет также отключат с 07:00 до 19:00 на улицах Пятигорская, Альпийская и Чайковского. Жителям районов, таких как Лоо, Требужанка и Агой, также стоит быть готовыми к временным неудобствам.

Ранее сообщалось, что в Сочи без электричества остались более 100 улиц. Временные отключения происходили с 7:00 до 19:00.

Мария Удовик