Второй круг US Open
Мужчины. Янник Синнер (Италия, 1)—Алекс Микельсен (США) 6:4, 6:0, 6:2. Томми Пол (США, 14)—Макс Перселл (Австралия) 7:5, 6:0, 1:0, отказ. Даниил Медведев (Россия, 5)—Фабиан Марожан (Венгрия) 6:3, 6:2, 7:6 (7:5). Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды)—Карлос Алькарас (Испания, 3) 6:1, 7:5, 6:4. Томаш Махач (Чехия)—Себастьян Корда (Чехия, 16) 6:4, 6:2, 6:4. Алекс Де Минаур (Австралия, 10)—Отто Виртанен (Финляндия) 7:5, 6:1, 7:6 (7:3). Маттео Арнальди (Италия, 30)—Роман Сафиуллин (Россия) 6:2, 6:4, 6:4. Джордан Томпсон (Австралия)—Хуберт Хуркач (Польша, 7) 7:6 (7:2), 6:1, 7:5.
Женщины. Ига Швёнтек (Польша, 1)—Эна Сибахара (Япния) 6:0, 6:1. Анастасия Павлюченкова (Россия, 25)—Элизабетта Коччаретто (Италия) 6:1, 6:2. Эшлин Крюгер (США)—Мирра Андреева (Россия, 21) 6:1, 6:4. Людмила Самсонова (Россия, 16)—Мария Боузкова (Чехия) 3:6, 7:6 (7:1), 6:3. Диана Шнайдер (Россия, 18)—Клара Таусон (Дания) 6:4, 6:4. Джессика Пегула (США, 6)—София Кенин (США) 7:6 (7:4), 6:3. Джессика Понше (Франция)—Елена Рыбакина (Казахстан, 4) отказ. Каролина Возняцки (Дания)—Рената Сарасуа (Мексика) 6:3, 6:3. Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 22)—Сара Соррибес Тормо (Испания) 6:2, 6:1. Анна Калинская (Россия, 15)—Анна Бондарь (Венгрия) 6:2, 6:4. Каролина Мухова (Чехия)—Наоми Осака (Япония) 6:3, 7:6 (7:5). Анастасия Потапова (Россия)—Варвара Лепченко (США) 6:3, 6:4. Джасмин Паолини (Италия, 5)—Каролина Плишкова (Чехия) отказ.