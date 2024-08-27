Минобороны: военные ночью нанесли удар «Кинжалами» по аэродромам Украины

Прошедшей ночью российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны России. Для ударов использовались в том числе ракеты «Кинжал» и БПЛА. По данным ведомства, все выбранные цели поражены.

Вчера, 26 августа, российская армия нанесла удары по электроподстанциям на Украине. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, в том числе в Киеве. «Укрэнерго» ввело экстренные отключения электроэнергии по всей стране. Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот удар одним из самых мощных. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко опасается, что предстоящая зима будет самой тяжелой в истории страны.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».