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Коммерсантъ FM
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Таджикистан направил Казахстану почти 500 млн кубометров воды для полива

Таджикистан с 1 июня направил Казахстану по межгосударственному каналу «Достык» 488,6 млн куб. м воды для полива. Это на 40 млн куб. м больше, чем годом ранее, и на 45 млн куб. м больше планируемого объема, сообщило казахстанское Министерство водных ресурсов и ирригации.

Как отметил глава ведомства Нуржан Нуржигитов, Таджикистан наряду с другими государствами Центральной Азии остается важным партнером для Казахстана. «Поэтому мы уделяем большое внимание совместной работе в вопросе управления водными ресурсами и их сохранения»,— подчеркнул министр.

Весной вице-министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Арсен Жаканбаев говорил, что республике грозит засуха из-за аналогичного явления в Узбекистане и Киргизии. По его словам, засуха повлияла на водные ресурсы соседних стран, «поэтому количество поступающей воды невелико». «Казгидромет» сообщал, что площадь территорий в Казахстане, которым угрожает наступление засухи, увеличивается. В августе синоптики прогнозируют в ряде областей дефицит осадков. По данным на прошлую неделю, состояние зерновых в Казахстане оценивалось в основном как хорошее, местами удовлетворительное.

Лаура Кеффер

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